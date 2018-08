Burkina Faso: Karaté-do - Des journalistes éclairés sur les règles de la discipline

Les formateurs ont présenté également les différentes techniques de compétitions en kata ou en kumité (combat), en individuel ou en équipe. Les sanctions possibles et les problèmes probables pendant une compétition tels que les disqualifications, l'intervention de la surveillance vidéo, les abandons sur tapis vert, ont été aussi expliqués aux journalistes. En plus, les hommes de médias ont eu droit à une démonstration pratique opérée par des karatékas. Le vice-président de la Fédération, Soumaïla Ouédraogo, a profité de l'occasion pour inviter les journalistes au championnat national qui se déroulera du 3 au 5 août 2018 à Ouagadougou. La compétition concernera les catégories minime, cadette, juniore et séniore.

Avec Corneille Maré et Brice Alain Tapsoba, arbitres continentaux, les journalistes ont passé en revue les critères d'attribution des points, l'organisation pratique d'une séance de compétition et une présentation des différentes catégories.

Une vingtaine de journalistes sportifs ont été éclairés sur les notions d'une compétition de Karaté. Cette formation, deuxième du genre, a été organisée par la Fédération burkibè de Karaté-do via la direction technique. La session de formation, tenue le samedi 28 juillet dernier à Ouagadougou, a permis de renforcer les capacités des journalistes dans la compréhension des règles dans les compétitions de karaté. Selon le directeur technique national, Corneille Maré, «il s'agit de montrer aux journalistes sportifs, les B.A.-BA de l'arbitrage en karaté. Cela leur permettra d'être en mesure de connaitre le gestuel des arbitres, les points marqués par les compétiteurs, les fautes commises. Si les journalistes sont imprégnés des fondamentaux des règles d'arbitrage, cela facilitera sans doute leur commentaire et les reportages lors des compétitions».

