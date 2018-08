Burkina Faso: District 403A3 du Lions Club international - Les PR et PZ du mandat 2018-2019 prennent fonction

La soirée de passation de charges des PR (Présidents de région) et PZ (Présidents de zone) entrants du tout-nouveau District 403 A3 a eu lieu, samedi 28 juillet 2018, au Ramadan Pearl Hôtel de Ouagadougou sous la conduite du Gouverneur- fondateur, Rimon Hajjar.

La nouvelle année dans le lionnisme, a pris effet depuis le 1er juillet 2018 et court jusqu'au 30 juin 2019. Le renouvellement des organes dirigeants doit se faire également dans la même période. Tous les officiels du mandat 2018-2019 sont censés entrer en fonction. C'est ce qui explique la soirée de passation de charges des Présidents de région (PR) et Présidents de zone (PZ) entrants et ceux sortants. Pour le tout- nouveau District 403 A3 qu'est le Burkina Faso, la soirée de passation des charges s'est déroulée dans le cadre enchanteur du Ramadan Pearl Hôtel à Ouagadougou, en ce qui concerne les Régions 14, 15 et 18 et les Zones 141, 142, 151, 152, 181 et 182. Avec l'onction du Gouverneur Rimon Hajjar qui les a installés dans leurs nouvelles fonctions, les lions Honoré Toé (Ouaga Karité), Abou Traoré (Koudougou Baobab) et Yann Hajjar (Ouaga Saphir), deviennent respectivement PR 14, PR 15 et PR 18, en remplacement de Jean Pierre Somda, Abel Sampébré et Aïcha Traoré/ Thiombiano. Quant aux nouveaux Présidents de Zone, il s'agit de Mathieu Somé (Ouaga Doyen) pour la Zone 141, Toussaint Ouédraogo (Ouaga Soleil) pour la Zone 142, Nicaise Kambou (Ouaga Acacia) pour la Zone 151, Adama Fofana (Ouaga Fraternité) pour la Zone 152, Oumar Godogo (Ouaga Oxygène) pour la Zone 181 et Abdel Aziz Somé (Ouaga Elites) pour la Zone 182. Ces officiels sont chargés d'accompagner le Gouvernement dans la réussite de son mandat , de mieux encadrer les présidents de clubs et de réussir les activités-phares telles la tenue des Comités consultatifs du gouverneur pour la zone ( CCGZ), les séminaires de régions, les formations des membres, l'élaboration et le renseignement des différents rapports dans les délais, le respect des cotisations annuelles aussi bien au District qu'au siège international.

Dans son adresse aux nouveaux officiels du District, le Gouverneur Rimon Hajjar a dit compter sur l'engagement de tout un chacun pour un mandat 2018-2019 réussi. Il a ainsi rappelé les actions prioritaires du mandat qui portent les thématiques de la santé, l'éducation, la jeunesse, l'accroissement des effectifs et le nouveau cadre mondial du service. Dans la même dynamique, le porte-parole des PZ, Adama Fofana, a souligné au nom de ses pairs, mesurer la tâche qui les attend en termes de défis. « Nous avons pris connaissance du programme et des lignes directrices du programme du Gouverneur. Nous allons travailler à sa réussite. Nous allons inculquer les fondamentaux du lionnisme aux membres, travailler à mobiliser davantage les Lions, les amener à être à la hauteur des attentes du Gouverneur » a-t-il relevé. En plus des Régions 14, 15 et 18, le District 403A3 compte une autre région, la Région 13, avec deux Zones (131 et 132) comprenant les lions de Bobo-Dioulasso, Banfora, Dédougou et Gaoua.

Ismaël Bicaba

Président de la Commission Relations Publiques,

Informations et Lettre du Gouverneur