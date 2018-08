Sénégal: Le Chef du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM) visite le Sénégal

Le général Thomas D. Waldhauser, Chef du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM), a rencontré des hauts fonctionnaires lors de son premier voyage au Sénégal, du 30 juillet au 1er août 2018.

Le Sénégal est un allié des États-Unis et en tant que partenaire diplomatique et économique régional, le principal soutien d'AFRICOM au Sénégal tourne autour du renforcement des capacités en sécurité maritime, maintien de la paix et lutte contre le trafic illicite.

A son arrivée, le général Waldhauser a visité le Cooperative Security Location (CSL), au Camp Andalla Cissé de Dakar. Créé en partenariat avec le gouvernement sénégalais, le CSL est un site où les avions militaires américains peuvent se ravitailler et repartir dans le cadre de missions critiques dans la région. Par exemple, pendant la crise de l'Ebola en 2014-2015, les militaires américains ont travaillé ensemble avec le gouvernement du Sénégal pour utiliser le Sénégal comme station de départ, à travers le CSL de Dakar, pour l'opération United Assistance.

Grâce à cette coopération avec le Sénégal, les États-Unis ont pu faciliter et accélérer le transport du matériel, de l'équipement et du personnel pour combattre l'épidémie et faire face à la crise humanitaire qui en résultait.

Pendant le reste de sa visite, le général Waldhauser a rencontré de hauts militaires, pour discuter de la coopération militaire entre les États-Unis et le Sénégal. Les deux armées travaillent en étroite collaboration pour atteindre des objectifs communs tels que l'augmentation de la préparation pour le maintien de la paix et la sécurité maritime et contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains.

Le général Waldhauser est le quatrième Chef d'AFRICOM. Il a rejoint le Corps des Marines américains en 1976 et a mené une brillante carrière, notamment en tant que Commandant de la quinzième unité expéditionnaire des Marines en mission de combat en Afghanistan et en Irak, et a occupé des postes de direction au sein du département de la Défense des États-Unis.