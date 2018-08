Togo: Pour le Mouvement En Aucun Cas, "La CEDEAO a péché"

Le parti Obuts (opposition) a pris acte mercredi des recommandations issues du sommet de la Cedeao et considère… Plus »

Le Mouvement En Aucun Cas, décide dès lors de partir en campagne contre ces recommandations de la CEDEAO à travers plusieurs préfectures du Togo dont Lacs, Vo, Yoto et ... Kloto le 10 Août 2018 et invite avant cette date les Togolais à une journée Togo en rouge, le mercred 08 Août 2018. De l'avis du porte-parole de ce mouvement, à ce jour, "les Togolais ne sont pas invités à cesser ses activités économiques, ce qui leur porte plus préjudice qu'au pouvoir, mais juste de porter des habits rouges pour aider à savoir combien de personnes ne sont pas d'accord avec le pouvoir".

Aussi, il s'insurge contre le fait que la CEDEAO n'ait pas validé une demande de transition par les forces démocratiques et aussi d'avoir été muette sur la personne même de Faure Gnassingbe et de son avenir au pouvoir.

Pour ce mouvement né dans la foulée de la revendication de l'inscription noir sur blanc dans les réformes constitutionnelles, le bout de phrase "en aucun cas", en conférence de presse ce mercredi, soit au lendemain de la 53ème Session de l'instance sous-régionale à Lomé la feuille de route prescrite, "la CEDEAO a certes parlé mais elle a péché". Ceci, en proposant unilatéralement une date pour les élections législatives au 20 Décembre 2018, et aussi, en ne parlant pas de libération des détenus politiques mais seulement ceux arrêtés lors des manifestations politiques, ce qui n'est pas forcément le cas de Johnson Assiba, des membres du mouvement Nubuéké et de Kpatcha Gnassingbé dont le mouvement réclame la libération.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.