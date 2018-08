Mali: Election Présidentielle 2018 - Une bonne affaire pour les chauffeurs de minibus « Sotrama »

Même affluence au niveau du Groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou où on a noté plus d'une vingtaine de minibus stationnés. D'autres sont en mouvement soit pour emmener les électeurs, soit pour effectuer leur retour au lieu d'embarquement.

D'un côté, la journée du 29 juillet était électorale pour beaucoup de Maliens. De l'autre, elle était aussi celle d'un business juteux pour des acteurs en charge du transport en commun. Pendant toute cette journée de 7 heures à 19 heures un grand nombre de minibus communément appelé « Sotrama » faisaient la navette entre divers centres de vote et plusieurs points de rassemblement des électeurs (hommes, femmes, jeunes et personnes âgées).

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.