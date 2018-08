Afrique de l'Ouest: Banques - La BMS mieux dotée en fonds propres dans la sous-région

C'est une révélation du directeur général de la Banque malienne de solidarité (BMS-SA), Babaly Ba. Aussi, il se réjouit de la bonne santé financière de la banque. Au Mali, la BMS-SA intervient beaucoup dans le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries (PME-PMI) et des institutions de microfinance.

S'exprimant sur la bonne santé financière de la banque, le directeur général de la BMS a indiqué que le capital social se chiffrait à plus de 35 milliards de FCFA en 2017, faisant d'elle l'une des banques les mieux dotées en fonds propres dans la sous-région.

« Notre Banque la BMS a atteint un niveau d'activité sans précèdent qui lui permet de se hisser au premier rang national en terme de total bilan pour 720 milliards de FCFA. Pendant la même période la BMS a maintenu sa première place en termes de volume de financement direct de l'économie pour 371 milliards de FCFA. Cette évolution positive de la situation globale de notre banque s'est traduite par un résultat net bénéficiaire de 7, 5 milliards de FCFA, en augmentation de 60% par rapport à celui de l'exercice 2016 », a-t-il détaillé.

Aujourd'hui, la BMS se présente comme une institution aux ambitions internationales avec une quarantaine d'agences et bureaux de proximité dans toutes les régions du pays et 237 points de services pour les transferts rapides d'argent.

Elle dispose à Abidjan d'une succursale qui a été transformée en une filiale. Elle est représentée également à Paris, à New York et au Congo dans le but de se rapprocher de la diaspora malienne. La BMS.SA est donc une banque en pleine croissance qui mérite d'être accompagnée.

Babaly Ba, a ajouté que la disponibilité des fonds permettra de refinancer des prêts à moyen terme de la BMS aux personnes physiques et aux personnes morales, aux systèmes financiers décentralisés, aux coopératives et diverses sociétés en droite ligne avec les objectifs du gouvernement.