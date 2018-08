Sénégal: Dette due aux établissements privés d'enseignement supérieur - La CEPES se braque !

Appelant les autres organisations regroupant des établissements privés d'enseignement supérieur à une concertation pour la prise en charge de la question des impayés, la Cepes s'engage tout de même, à l'adresse des parents, à « terminer les examens, donner des résultats et délivrer les diplômes et attestations s'il y a lieu pour les fins de cycles ».

Selon lui, « les établissements n'auront pas les ressources pour financer la rentrée de l'année 2018/2019, notamment les prestations dues aux vacataires, les remboursements des découverts et facilités bancaires, les approvisionnements divers en fournitures et consommables, amortissements des prêts contractés ». Toujours est-il que, précise Mamadou Gningue, « la Cepes continuera à assurer les enseignements jusqu'en octobre pour les bacheliers 2017 et les Masters pour permettre de satisfaire les volumes horaires, bien qu'aucune avance n'ait été faite par l'Etat ».

Tout comme la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur (Fepes), la Cepes réclame aussi une enveloppe de 16 milliards FCfa pour apurer les dettes des années académiques 2016/2017 et 2017/2018. La conférence va plus loin en déplorant que les 3 milliards 200 millions prévus dans la loi de finance rectificative (Lfr) de juin 2018 représentent 4,61% du total du projet de loi chiffré à 65 milliards FCfa.

