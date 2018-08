Congo-Kinshasa: Michy Batshuayi intéresse trois clubs de Liga

Barré par la concurrence à Chelsea, Michy Batshuayi pourrait à nouveau être prêté la saison prochaine. Après un prêt à Dortmund la saison passée, le buteur belge intéresserait désormais plusieurs clubs en Liga.

Michy Batshuayi s'est complètement relancé en deuxième partie de saison du côté de Dortmund, mais ne devrait pas retourner en Bundesliga la saison prochaine. L'avenir du buteur se situerait en effet entre deux horizons : Chelsea, où Maurizio Sarri compterait sur lui, et la Liga où trois clubs seraient sur les rangs. En Espagne, Michy Batshuayi fait fureur. Selon L'Equipe, l'Atlético Madrid souhaiterait attirer le Diable rouge et se lancerait dans la course.

Toutefois, le projet du FC Valence aurait séduit l'attaquant belge car le club lui donnerait un temps de jeu assez conséquent alors qu'on sait que du côté de l'Atlético Antoine Griezmann fait l'unanimité. Il y a également un troisième club espagnol qui voudrait attirer le jeune joueur, il s'agit du FC Séville.

En effet, le nouvel entraîneur de Chelsea refuserait catégoriquement de vendre le joueur belge d'origine congolaise, et pourrait même l'inclure dans la rotation des Londoniens pour la saison prochaine. Un prêt reste cependant l'option la plus probable, et l'Équipe croit savoir que Valence aurait une longueur d'avance sur ses deux concurrents, et que le club ché aurait même les préférences de Batshuayi.

Leur place en Ligue des Champions et leur style de jeu seraient les deux éléments qui font pencher la balance. Les prochaines semaines seront probablement très importantes dans le dossier Batshuayi.