Sénégal: Jugement en appel de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - Chronique d'un procès sous "label" CEDEAO

analyse

Il faudra attendre jusqu'au 30 août prochain pour savoir si le juge Demba Kandji et ses assesseurs de la Cour d'appel de la Chambre correctionnelle de Dakar vont confirmer ou infirmer la décision du juge Malick Lamotte, prise en première instance dans l'affaire de la Caisse d'avance de la municipalité de Dakar. Toutefois, il convient de noter que le seul rebondissement dans ce procès en appel, qui a tenu en haleine le pays et le reste du monde, reste sans équivoque l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao qui parle de violation des droits de Khalifa Sall et codétenus.

LA DEFENSE DEBOUTEE SUR L'APPEL PORTANT SUR LA DECISION DE LAMOTTE DU 2 FEVRIER

Retenu pour la première fois le 5 juin 2018, le procès en appel de l'affaire de la Caisse d'avance de la ville de Dakar a finalement démarré le 9 juillet dernier. Un report, d'à peu près un mois, obtenu par la défense du député-maire, Khalifa Sall, qui avait pourtant sollicité un renvoi de 3 mois pour préparer son dossier et permettre à leurs pairs étrangers de prendre leurs dispositions.

Pour retarder une fois de plus le procès, Me Doudou Ndoye et ses camarades du pool d'avocats de la défense ont cité l'article 496 du Code de procédure pénale pour dénoncer des irrégularités sur les citations envoyées aux prévenus pour répondre à l'appel.

Pour eux, dès lors que ces derniers ont été cités seulement sur la décision rendue le 30 mars, alors qu'il y a un appel sur celle rendue le 2 février sur les exceptions, il revient de droit à la défense de réclamer une régularisation, c'est-à-dire un renvoi pour envoyer à nouveau des citations sur les deux appels.

C'était sans compter avec le juge Demba Kandji et ses assesseurs qui ont rejeté ladite exception, permettant la poursuite du procès. Il confirme ainsi la décision prise en première instance par le juge Lamotte, le 2 février dernier, notamment le rejet des exceptions d'incompétence de la Cour et celle de litispendance soulevées par la défense.

LA DEFENSE SE PROCURE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

La défense de Khalifa Sall et codétenus ne capitule pas pour autant. Cela, d'autant plus que le 28 juin dernier, la Cour de justice de la Cedeao avait rendu sa décision sur ladite affaire. Il n'était alors pas question pour elle de laisser échapper la chance qui lui a été donnée par la Cour communautaire, confirmant ainsi certaines exceptions qu'elle avait soulevées en première instance, mais rejetées par Malick Lamotte.

Pour ce faire, Me François Sarr, coordonnateur du pool d'avocats de la défense demande la suspension du procès, le temps de se procurer la décision de la Cour de justice de la Cedeao. Pour lui, il était question pour la défense de prendre connaissance des motivations de l'arrêt. Il pense, en fait, que les exceptions soulevées, qui sont d'ordre «préjudicielles», notamment la compétence de la Cour, la litispendance et sur l'immunité parlementaire de leurs clients, ne pouvaient être jointes au fond du dossier.

Devant le refus du juge Demba Kandji de suspendre le procès le temps de permettre à la défense d'entrer en possession de l'arrêt par Dhl, Me François Sarr introduit l'extrait du plumitif authentique dudit arrêt et demande la libération de Khalifa Sall et codétenus.

LES ESPOIRS NOURRIS PAR LA DÉCISION DE LA CEDEAO S'ESTOMPENT

Pour tirer d'affaire leurs clients en prison depuis le 7 mars 2017, les avocats de la défense brandissent la décision de la Cour de justice de la Cedeao.

Pour Me François Sarr et compagnie, la décision de la juridiction communautaire qui estime que les droits de leur client ont été violés par l'Etat, qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable, et que son immunité parlementaire a été violée, depuis la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel et la levée de son immunité, devrait permettre de libérer d'office Khalifa Sall et codétenus.

Par conséquent, ils estiment qu'il faut mettre fin à la «détention arbitraire», et exécuter la décision de la Cedeao qui est une «juridiction supranationale» pour qui les décisions s'imposent aux Etats membres.

Leur demande se heurte au refus catégorique de la partie civile de l'Etat. Et c'est l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje), Antoine Félix Diome qui a porté la réplique en citant 3 jurisprudences de la Cour de la Cedeao qui aurait dit qu'elle n'est pas une juridiction d'appel, ni de cassation des jugements rendus par les tribunaux internes, que l'exécution des décisions revient aux juridictions des Etats membres, ou encore qu'il n'y pas d'ordre d'hiérarchie entre les tribunaux internes et la Cour de justice de la Cedeao. Donc, la partie civile trouve «qu'il ne faut pas faire dire à la Cour ce qu'elle n'a pas dit».

Enfin, le président de la Cour d'appel accepte alors d'accorder le 11 juillet dernier, une suspension d'au moins une semaine pour «méditer, mais également pour permettre à la défense d'avoir le temps de se procurer l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao». Il fixe alors le délibéré au 18 juillet. Mais l'espoir de voir la libération du député-maire et la cessation de toutes les poursuites ne sera que de courte durée. Rendant son verdict, le juge Demba Kandji déboute la défense de toutes ses demandes.

Pour asseoir sa décision, il dira que la Cour de justice de la Cedeao ne peut pas se substituer aux juridictions nationales, et que sa cour n'a pas obligation d'appliquer les arrêts de la justice communautaire. Pour éviter d'entrer dans le fond du dossier, la défense brandit le Règlement 5 de l'Uemoa et l'article 55 du Code de procédure pénale pour tenter d'obtenir l'annulation du Pv d'enquête préliminaire, par ricochet l'annulation de toute la procédure et la fin des poursuites. L'exception est mise en délibéré le 25 juillet.

LA DEFENSE ABDIQUE ET QUITTE LE PROCES

La décision du juge Demba Kandji tombe tel un coup de massue sur les avocats de la défense qui croyaient fermement à cette issue. Lui et sa cour décident de rejeter les exceptions d'inconstitutionnalité, avant de joindre au fond l'exception de la nullité de la procédure pour non-respect du règlement 5 de l'Uemoa.

Pour marquer leur désapprobation, les conseils de Khalifa Sall décident de quitter l'audience. Sur les raisons de leur boycott, ils accusent le juge Demba Kandji de partialité, se basant ainsi sur le «rythme inédit imposé au présent procès», «les nombreuses manifestations de partialité qui transparaissent dans ces décisions» ou encore le «refus de saisir le Conseil constitutionnel des exceptions d'inconstitutionnalité», etc.

Une manière pour le collectif des avocats de «ne pas se rendre complice d'une défense de connivence avec les atteintes répétées aux droits de leur client».

Finalement, ledit collectif décide de se retirer définitivement du procès de la caisse d'avance, laissant le député-maire, Khalifa Sall et ses codétenus sans avocats. Ce qui a d'ailleurs poussé le maire de Dakar à refuser de se présenter aux audiences. Les réquisitoires sont alors faits en l'absence de la défense de Khalifa Sall et codétenus, avant que le juge Kandji mette en délibéré l'affaire pour le 30 août prochain.

DEMBA KANDJI FAIT LA POLICE DE L'AUDIENCE

Des incidents, il n'en a pas manqué lors du procès en appel de la Caisse d'avance. La tension est montée d'un cran, à deux reprises à la salle 4 du tribunal de Dakar, faisant prendre une tournure inquiétante au procès. Le juge Demba Kandji a fait recours à ses prérogatives de police de l'audience pour vider ladite salle.

En effet, le 9 juillet dernier, après avoir essuyé des huées et des slogans hostiles de la part du public venu nombreux soutenir le député-maire, suite au rejet de l'exception d'inconstitutionnalité déposée par la défense, Demba Kandji ordonne aux forces de l'ordre d'évacuer la salle.

Le président de la Cour d'appel a remis cela, le 25 juillet dernier, après avoir décidé de joindre au fond l'exception de nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire. Une décision du juge qui a suscité l'ire des souteneurs du maire qui l'ont traité de «juge corrompu». Pour obtenir la sérénité des débats, il décidera une fois de plus de faire évacuer l'audience.