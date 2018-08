Congo-Kinshasa: Le Président Kabila visite l'Angola

Luanda — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila Kabange, effectuera une visite officielle et de travail en Angola les 2 et 3 août, à l'invitation de son homologue angolais, João Lourenço.

La visite fait partie des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères et voisins et des contacts réguliers entre les deux hommes d'Etat, indique une note de la Maison Civile di Président de la République.

L'Angola et la République démocratique du Congo partagent une longue frontière commune et développent d'excellentes relations de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, du pétrole, de l'hôtellerie et tourisme, de l'agriculture et de la pêche.

Les deux États sont membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), de la Commission du Golfe de Guinée (CGG) et d'autres organisations internationales.