Angola: La ministre de la Santé recommande la promotion de l'allaitement maternel

La cérémonie d'ouverture de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a eu lieu à l'hôpital maternel et infantile d'Avô Kumbi. Plus d'une douzaine de mères y ont assisté pour l'allaitement collectif.

Dans son discours, Sílvia Lutukuta a souligné les avantages de l'allaitement pour la santé de la mère et du bébé, pour le renforcement de la relation entre les deux, affirmant qu'il a des répercussions positives sur la vie en termes de stimulation, comportement, parole, sensation de bien-être, sécurité et de relation de l'enfant avec les autres.

Elle a expliqué que la promotion de la pratique de l'allaitement fait partie des politiques du Gouvernement angolais visant à réduire la mortalité maternelle et infantile, ainsi qu'à améliorer la qualité des services et des soins prêtés dans les unités de santé.

Selon la ministre, le nouveau Carnet de santé de la mère et de l'enfant est un instrument clé qui permettra de renforcer de la pratique de l'allaitement maternel, la vaccination systématique, de suivre la croissance et le développement de l'enfant de la grossesse à l'accouchement et post-partum jusqu'à cinq ans.

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a appelé à la sensibilisation pour la promotion de l'allaitement maternel dans les unités de santé, les marchés et chez les adolescents et jeunes, pour inverser la situation de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans.

