Sénégal: Sédhiou / Accès aux lieux publics et emploi des personnes handicapées - Amnesty international exhorte au respect des instruments juridiques

S'agissant de l'accès aux édifices publics, Seydi Gassama ajoute que « le minimum qu'on peut demander au gouverneur de Sédhiou est de faire en sorte que tous les permis de construction puissent intégrer l'accès des handicapés aux lieux publics avec un bon dispositif de contrôle au respect des normes de construction ». Les participants, hommes comme femmes, ont réaffirmé leur engagement à faire montre de perspicacité et de travailler à leur propre insertion sociale et économique.

Aussi bien pour le quota des 15% de l'emploi affecté aux handicapés que l'aménagement des services publics, le directeur exécutif d'Amnesty International/ Sénégal exhorte au respect des engagements. « Il y a un quota de 15% qui est prévu pour l'accès des handicapés à la fonction publique mais ce quota-là ne s'arrête qu'à Dakar alors que ceux de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor et des autres régions périphériques sont tout aussi compétents que les autres. C'est une obligation pour l'Etat qui a voté la loi mais aussi pour les collectivités territoriales et les entreprises privées », souligne Seydi Gassama.

L'adjoint au préfet de Sédhiou qui présidait la cérémonie de clôture reconnait les contraintes liées aux lenteurs de production des cartes d'égalité des chances mais invite tous à y travailler. «A ce jour et ne serait-ce que dans le département de Sédhiou, il y a 608 personnes handicapés qui disposent de leur carte d'égalité des chances dont 591 qui sont enrôlés dans les bourses de sécurité familiale. Le combat ne fait que commencer, il reste beaucoup à faire et il va falloir que tous s'y mettent, Etat, partenaires techniques et financiers », a indiqué Madiaw Kandji.

Cette session de capacitation de deux jours a réuni les personnes en situation de handicap des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor autour de la problématique de l'accès aux services publics et à l'emploi. Souleymane Mansaly, le président de l'Association régionale des personnes handicapées de Sédhiou, relève que les mécanismes de prise en charge sont jusqu'ici dérisoires avec la loi d'orientation sociale toujours en souffrance. « Par rapport à la loi d'orientation de 2010, les handicapés ont aussi droit à l'accès aux services publics au travers des aménagements qui prennent en compte leur situation. Il en est de même pour la question de l'emploi. Des quotas nous sont affectés mais jusqu'ici leur application n'est pas effective dans la région de Sédhiou » souligne-t-il avec force.

Un atelier de formation de deux jours a pris fin à Sédhiou hier, mardi 31 juillet, autour de la problématique de l'accès des personnes en situation de handicap aux lieux publics et à leur emploi professionnel. La rencontre a eu lieu sous l'égide d'Amnesty International/Sénégal en présence des acteurs venus des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Son directeur exécutif Seydi Gassama exhorte au respect des instruments déjà votés au profit de cette couche vulnérable.

