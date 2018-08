Angola: Le pays renforce la numérisation des services et l'accès à Internet

Luanda — Le secrétaire d'Etat aux Sciences, Technologie et Innovation, Domingos Neto, a déclaré au Caire, en Egypte, que l'Angola renforçait la numérisation des services, l'accès gratuit à Internet pour les étudiants et enseignants, ainsi que la création d'un réseau d'échange d'informations et de données entre institutions d?enseignement supérieur.

Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, le dirigeant angolais a donné cette information en parlant au Forum ministériel sur l'innovation et l'inclusion numérique dans l'éducation «MENNA Innovation 2018 », tenu du 29 au 31 juillet.

Il a souligné que le gouvernement angolais, à travers l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, travaille dans le sens de réduire la distance entre les institutions d'enseignement supérieur et la classe entrepreneuriale, soulignant la nécessité d'établir des actions permettant aux étudiants finalistes de faires des stages professionnels et d'être initiés à la recherche scientifique dans un environnement entrepreneurial.

L'État angolais encourage également la réalisation de projets de recherche scientifique qui répondent aux problèmes des entreprises, notant qu'en septembre de cette année, il sera réalisé le premier atelier intitulé «La Science, la technologie et l'innovation et l'agenda entrepreneurial».