Angola: L'UNICEF cherche un soutien pour renforcer les programmes d'allaitement maternel

Cette année, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la célébration annuelle de la Semaine de l'allaitement maternel par les États membres comme un moyen précieux de défendre et de protéger, de promouvoir et de soutenir l'allaitement maternel partout dans le monde.

Il a dit que des approches comme « Mère Kangourou, les Hôpitaux amis de l'enfant ou du bébé et les actions de sensibilisation communautaire changeaient la vie de beaucoup d'enfants, contribuant à la dégradation de normes sociales qui créent préjudice à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois.

Abubacar Sultan a informé que dans de nombreuses régions du monde, l'UNICEF a également aidé les pays à élaborer et à mettre en œuvre les différentes approches qui contribuent à l'amélioration des taux d'allaitement et par conséquent à l'état nutritionnel des enfants, ce qui réduit le nombre de décès chez les enfants.

Luanda — L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) soutiendra l'Angola dans son intégration au Mouvement mondial pour la nutrition, connu sous le nom de SAM (Scaling Up Nutrition), ce qui permettra l'accès à la possible assistance technique et financière.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.