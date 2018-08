Angola: Football adapté - Le pays commence le mondial avec l'Espagne

Luanda — L'équipe nationale de football pour les amputés commence la Coupe du monde contre l'Espagne le 28 octobre, selon le tirage au sort de la compétition, réalisé le week-end dernier.

Dans la compétition, qui se jouera du 27 octobre au 4 novembre, dans la ville de Guadalajara, l'Angola intègre le groupe D. Outre l'Espagne, il joue avec l'Ukraine le 29 et avec Haïti le 30), clôturant la phase de groupes.

La sélection nationale a été tête de série dans le tirage au sort grâce à la deuxième position occupée dans l'édition 2014, également au Mexique, mais dans la ville de Culiacan, ayant perdu en finale devant la Russie, 1-3. Groupes complets: Groupe A: Mexique, Angleterre, Irlande et Uruguay Groupe B: Argentine, Italie, France et Ghana Groupe C: Pologne, Japon, Colombie et Costa Rica Groupe D: Angola (vice-champion), Haïti, Ukraine et Espagne Groupe E: Russie (champion), Brésil, El Salvador et Nigeria Groupe F: Turquie, États-Unis, Kenya et Iran.