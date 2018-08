Angola: La candidature de Belmiro Carlos à la présidence d'Unac-SA présente un appel

Luanda — Le musicien Belmiro Carlos, candidat aux élections des nouveaux organes sociaux de l'Union Nationale des Artistes et Compositeurs Auteurs-Société d'Auteurs (UNAC-SA), a présenté mercredi un appel hiérarchique, avec effet suspensif, pour exiger la participation de la population votante des provinces de Cabinda, Huambo, Malanje et Benguela au processus électoral du 17 août.

Pour ce processus, la province de Cabinda a enregistré 134 électeurs, Malanje 234, Benguela 264 et Huambo 591.

Cet appel, qui a été soumis au ministère de la Culture (MINCULT), apparaît, selon Belmiro Carlos, suite au refus de la Commission électorale nationale (CEN) à la demande d'annulation de la décision de cet organe qui exclut du vote du 17 août la généralité des artistes des provinces en question.

C'est le quatrième recours présenté par la liste B, le deuxième introduit au Mincult depuis le début du processus électoral en septembre 2017.

Belmiro Carlos a indiqué que le désaccord repose sur le fait que la CEN a pris la mesure d'exclure ces artistes de ces provinces sans consulter préalablement les Commissions électorales locales, s'appuyant sur des nouveaux éléments (non mentionnés).

«Ces provinces, plus Luanda, ont été celles élues unilatéralement par la CEN pour abriter le processus électoral, et parmi elles, Luanda est curieusement la seule où la CEN n'a constaté aucune irrégularité, considérant les plus de 500 inscrits dans le ahier électoral comme aptes de voter", a affirmé Belmiro Carlos, parlant à l'Angop.

Contacté par l'Angop à cet effet, le président de la CEN, António de Oliveira "Delon", a déclaré que l'organe se réunirait le même jour pour discuter de la question et postérieurement délibérer sur l'affaire.

"Nous avons une réunion prévue pour ce mercredi et dès que nous aurons une décision finale, nous la ferons savoir aux représentants des deux listes", a déclaré António de Oliveira. L'UNAC-SA est une association socioculturelle et professionnelle, proclamée depuis 29 ans, qui rassemble des compositeurs, des musiciens, des amateurs de théâtre, des chorégraphes et des danseurs.

L'UNAC-SA est représentée dans les provinces de Cabinda, Zaire, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Cuanza Sul, Benguela, Huambo, Huila et Cunene.