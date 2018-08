Sénégal: Diourbel / Mise en oeuvre du Yeksina et CMU - Le recouvrement des créances, une veritable difficulte

L'initiative Yeksina est mise en œuvre depuis 2016 au niveau de la région de Diourbel. C'est une initiative qui vise à rendre disponibles les médicaments et avoir les données nécessaires pour le renouvellement des stocks et à permettre aux structures sanitaires de souffler un peu du point de vue financier », a expliqué Dr Makhemadane Lo, chef de la pharmacie régionale d'approvisionnement de Diourbel. Et de rappeler : « on est parti du constat que les structures sanitaires avaient du mal à avoir des médicaments. Soit la trésorerie ne leur permettait pas, soit elles n'avaient pas assez de logistiques pour venir chercher des médicaments. La PNA s'est dit qu'il faut lever ses barrières. Le Yeksina, ce sont ces deux éléments. D'abord les médicaments sont déposés sous forme de dépôt-vente avec la logistique de la PNA jusqu'au niveau du point de prestation ».

Les journalistes membres du Réseau des journalistes en santé ont visité la pharmacie régionale d'approvisionnement, le centre de santé de Diourbel et quelques structures sanitaires de Touba pour s'enquérir de l'initiative Yeksina mise en œuvre par la Pharmacie nationale d'approvisionnement pour mieux rendre disponibles et accessibles les médicaments aux points de prestations de soins. « Des stratégies sont en train d'être développées pour remplir cette mission.

