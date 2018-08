Afrique: Eliminatoires CAN 2019/Madagascar-Sénégal - Aliou Cissé publie la liste des «Lions» en mi-aout

Arrivé à l'été 2016, Mané a notamment participé activement au très beau parcours de la formation de Jürgen Klopp en Ligue des Champions, qui s'était soldé par une défaite en finale contre le Real Madrid (3- 1) malgré un but de l'ancien joueur de Southampton et de Metz

Rappelons que le Sénégal est premier de son groupe après avoir remporté son premier match face à la Guinée Equatoriale. SADIO MANE VERS UNE PROLONGATION ? Après Roberto Firmino et Mohamed Salah, Sadio Mané ? A en croire la presse anglaise, et en particulier le Telegraph et le Guardian, Liverpool et son ailier sénégalais, auteur d'une grande saison lors du dernier exercice (44 matchs toutes compétitions confondues, 20 buts, 9 passes décisives), auraient entamé des discussions pour une prolongation de contrat. Le joueur de 26 ans, déjà lié aux Reds jusqu'en 2021, pourrait ainsi s'inscrire sur la durée avec les pensionnaires d'Anfield, comme l'ont fait récemment ses deux compères d'attaque.

