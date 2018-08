Algérie: Algérie Poste-ANPT - Un protocole d'accord visant à développer le paiement électronique

Et finalement ce ne sera pas un mondialiste ! C'était pourtant le souhait du président de la… Plus »

Pour le même responsable, cet accord de partenariat "va contribuer au développement des services du paiement en ligne, dans le sens où les start-up vont avoir la documentation et l'assistance nécessaires des services techniques d'Algérie Poste pour pouvoir développer des sites web marchands pour les commerçants et les fournisseurs de biens et de services".

Le protocole a été paraphé par le directeur général d'Algérie Poste, Abdelkarim Dahmani, et le directeur général de l'ANPT, Abdelhakim Bensaoula, à l'occasion des Journées d'étude sur le "e-commerce et le e-paiement", organisées sur deux jours par l'ANPT au niveau du cyber parc de Sidi Abdallah.

- Algérie Poste et l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) ont signé mercredi à Alger un protocole d'accord visant à développer le paiement électronique en Algérie.

