Algérie: EN - Les Verts toujours sans sélectionneur, Belmadi à la rescousse

Et finalement ce ne sera pas un mondialiste ! C'était pourtant le souhait du président de la… Plus »

Belmadi, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Manchester City, entre autres, a mené Al-Duhaïl à remporter le doublé Coupe-Championnat, sans essuyer la moindre défaite en plus d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Asie la saison dernière. Il a cédé sa place au Tunisien Nabil Maâloul, qui a dirigé l'équipe de Tunisie lors de la dernière Coupe du monde 2018 en Russie.

"Nous allons engager un technicien expérimenté dans le football continental", avait pourtant indiqué Zetchi le 24 juin dernier, peu après la tenue de la réunion du Bureau fédéral, ayant débouché sur le limogeage de Madjer. Or, Belmadi n'a jamais exercé sur le continent africain et s'est contenté jusque-là d'exercer son métier exclusivement au Qatar, où il avait eu notamment à diriger la sélection de ce pays avec à la clé le titre de la Coupe du Golfe des nations en 2014.

Le feuilleton du nouveau coach des Verts a tenu en haleine l'opinion sportive et même les pouvoirs publics, représentés par le ministre de la jeunesse et des sports Mohamed Hattab, qui a estimé lundi qu'il était "temps de nommer un nouveau sélectionneur", 38 jours après l'annonce de la FAF de se séparer des services de Madjer, après à peine huit mois de collaboration. Désormais sous pression, estiment les observateurs, le président de la FAF est appelé plus que jamais à boucler le dossier du nouveau coach pour permettre aux Verts de retrouver un tant soit peu de sérénité, alors qu'ils restent sur une mauvaise série de quatre défaites de rang en amical, dont la dernière concédée le 7 juin à Lisbonne face au Portugal (3-0).

