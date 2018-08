Algérie: Création des premiers récifs artificiels au large de la plage d'Aïn Benian en septembre

Et finalement ce ne sera pas un mondialiste ! C'était pourtant le souhait du président de la… Plus »

Les récifs artificiels sont des structures immergées, dont le but essentiel est de palier et de réduire l'empreinte humaine sur les écosystèmes côtiers, et ce, de par leur aspect esthétique et intérêt paysager, a indiqué Mme Zerouki. "Il s'agit de véritables maisons à poissons, créateurs de biodiversité et de biomasse, indispensable pour la préservation de la richesse halieutique sur le littoral algérien", a-t-elle poursuivi, soulignant que leur création a été dictée par la forte pollution des côtes enregistrée ces dernières années au niveau de la capitale.

Le projet sera réalisé en coordination avec l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL) et le club de plongée sous-marine d'Aïn Benian "el Mordjane", a-t-elle poursuivi, affirmant que les travaux de réalisation de la structure devant être immergée ont été finalisés, en prévision de son implantation le mois prochain. L'expérience sera encadrée par les membres du club de plongée sous-

Dans le cadre d'un programme élaboré par la Direction générale de la pêche et de aquaculture au niveau du ministère de l'Agriculture, il sera procédé, le mois prochain, à la création des premiers récifs artificiels dans la wilaya d'Alger, au large de la plage d'Aïn Benian, en partenariat avec plusieurs associations activant dans le domaine de l'environnement et des clubs de plongée sous-marine, a affirmé la directrice de la pêche de la wilaya d'Alger, Rabia Zerrouki à l'APS.

