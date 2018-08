Sénégal: Sortie de la 44ème promotion de l'Ecole de police - 1910 flics, désormais opérationnels

Pour ce faire, il leur a demandés d'être irréprochables d'abord dans le port de l'uniforme qui symbolise, dit-il, la République et traduit l'expression d'une exigence vis-à-vis des sortants. Mieux, le commissaire Ousmane Gueye a appelé les élèves policiers à être exemplaires envers les populations qui attendent beaucoup de la Police, en adoptant des comportements et des attitudes dignes du respect qui leur est du. Le culte de l'excellence devra être aussi un sacerdoce pour ces nouveaux membres de la Police.

Le directeur de l'Ecole nationale de la Police et de la formation permanente a exhorté les nouvelles recrues à être irréprochables en tout temps et en toutes circonstances.

Les 1910 élèves policiers de la 44ème promotion de l'Ecole nationale de la Police et de la formation permanente sont désormais aptes à intégrer les rangs de la Police nationale. Leur sortie de promotion a eu lieu hier, mardi 31 juillet, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. La promotion est composée de 51 élèves commissaires, 21 élèves officiers de Police, 301 élèves sous officiers de Police dont un (élève) décédé et 1537 agents de Police.

