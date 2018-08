Ile Maurice: Dans un supermarché, à cause d'une savonnette, elle passe un sale quart d'heure

La State Bank of Mauritius (SBM) qui prête des milliards à des clients Kenyans attire les regards sur ce… Plus »

Elle fulmine devant l'indifférence du propriétaire du supermarché. «Lui ne pouvait rien me dire, même pas me présenter des excuses !»

Elle est conduite dans un coin du supermarché. Au début, Salma Khodabocus n'en fait pas grand cas. Jusqu'à ce qu'un des vigiles lui demande son sac. «Ils m'ont dit que j'avais volé une savonnette et qu'ils devaient fouiller dans mes affaires. Les clients pouvaient voir ce qui se passait. Mes enfants avaient peur et les vigiles leur ont demandé de rester dehors», raconte Salma Khodabocus, qui affirme avoir eu la honte de sa vie.

Salma Khodabocus explique que comme chaque fin de mois depuis plus de 20 ans, ses belles-sœurs et elle se rendent dans un supermarché de Beau-Bassin pour faire leurs provisions. À un certain moment, son caddie était rempli. «J'avais besoin de savonnettes. J'en ai pris cinq et comme le caddie débordait de provisions, je l'ai mise dans ma poche.»

