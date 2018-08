Ile Maurice: Mode - Quand les puces s'enfilent...

La State Bank of Mauritius (SBM) qui prête des milliards à des clients Kenyans attire les regards sur ce… Plus »

Tommy Hilfiger n'est toutefois pas un précurseur. L'année dernière, Levi's avait lancé le Levi's Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google, au coût de 350 dollars (Rs 12 000). La personne qui porte cette veste, connectée à son téléphone, pourrait, entre autres, écouter de la musique ou l'arrêter au gré de ses envies et même envoyer des messages et répondre aux appels sans avoir à manipuler l'appareil...

Devant le tollé provoqué surtout au niveau de la protection de la vie privée, la direction a donné la garantie aux clients que les données qui seront conservées sur la puce seront codées. Et qu'ils pourront, à tout moment, l'éteindre. Bien qu'en ce faisant, le client ne pourrait plus bénéficier de «special discounts»...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.