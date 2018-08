Sénégal: Résultats au Bac au 1er tour - Les régions du sud, les mauvais élèves

Selon toujours le communiqué reçu, la présente édition du baccalauréat a enregistré 5532 candidats absents. Autrement dit : sur 153 867 candidats inscrits pour 2018, seuls 148 335 ont répondu à l'appel. Le plus fort taux d'absentéisme a été enregistré par Dakar qui a eu 1921 candidats absents. S'en suivront Thiès et Ziguinchor qui ont obtenu respectivement 917 absents et 485 absents.

Le directeur de l'Office du baccalauréat, Pr Sosse Ndiaye, a rendu publics dans un communiqué, les résultats définitifs du premier tour du Baccalauréat. L'édition 2018 -un taux de réussite de 15, 17% des 148335 candidats présents- a enregistré une légère hausse comparée à 2016 et 2017 où le taux de réussite au 1er groupe était respectivement de 13.6% et 12.5%. Ces résultats globaux satisfaisants pour le moment, cachent mal les mauvaises performances de certaines circonscriptions académiques.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.