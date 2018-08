Seychelles: Les entreprises aux Seychelles visent à réduire l'utilisation des combustibles fossiles dans une nouvelle initiative

Plus de deux douzaines de cadres des Seychelles dont les entreprises dépensent énormément en énergie produite à partir de combustibles fossiles importés se sont joints aux représentants de l'État afin de lancer un projet visant à réduire leurs factures d'électricité de 30%.

Trente dirigeants d'entreprises et ingénieurs ont déclaré qu'ils se félicitaient de la campagne financée par l'Union européenne pour réduire l'énergie à base de pétrole, ajoutant que les économies en énergie stimuleraient leur production et leur capacité à embaucher plus de travailleurs.

Le principal responsable de la Commission de l'énergie des Seychelles, Cynthia Alexander, a déclaré vendredi que "le projet mené par la Commission de l'océan Indien est d'aider les entreprises à économiser une partie de l'énergie électrique qu'elles consacrent à la réfrigération et à la climatisation."

Mme. Alexander a déclaré que "des consultants et des experts techniques seront recrutés pour effectuer des audits énergétiques dans le secteur commercial", un exercice que, Mme. Alexandre ajoute, "est coûteux et où il est assez difficile d'engager des personnes qualifiées".

"Sauver autant d'énergie ne sera pas seulement bénéfique pour la planète à travers la conservation mais aussi pour nos entreprises", a déclaré à la SNA le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Seychelles, Oliver Bastienne.

M. Bastienne a déclaré que le coût de l'électricité pour les entités commerciales aux Seychelles est l'un des plus élevés au monde et «contribue considérablement au coût élevé des industries manufacturières ou productives, du tourisme et des services ainsi que des activités de vente aux Seychelles».

Mamy Razanajatovo, de la commission de l'énergie de la nation insulaire, a déclaré à la SNA que les Seychelles sont "la deuxième nation insulaire de l'océan Indien à lancer une telle initiative et nous espérons pouvoir imiter nos voisins du sud, Maurice, dont les industries ont réussi à réduire leurs dépenses sur la réfrigération et la climatisation en moyenne de 30 pour cent. "

L'événement de lancement du projet a eu lieu vendredi au Savoy Resort dans le nord-ouest de l'île principale des Seychelles, Mahé. Des représentants de l'île Maurice, de Madagascar et des Comores, dont les nations sont aux premières étapes de la planification de projets similaires, ont également assisté à l'événement.

Raj Makoond de Business Mauritius a expliqué aux délégués comment son pays a d'abord étudié les efforts de conservation de l'énergie à la Réunion et lancé une campagne de sensibilisation publique dans son pays. M. Makoond a déclaré que la production d'électricité à partir de sources renouvelables devrait aller de pair avec l'économie d'énergie.

À l'exception d'une petite quantité provenant de turbines éoliennes, les Seychelles - un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental - produisent la plus grande partie de leur électricité en générateurs fonctionnant à partir de produits pétroliers importés, ce qui a souvent une incidence directe sur le coût de la vie.

"La hausse de l'inflation est principalement attribuable à une augmentation du coût du carburant et des services publics, pesant lourdement sur notre panier", a déclaré le directeur général du Bureau national des statistiques, Laura Ah-Time.

Mme Alexander a indiqué que la commission travaille également avec des particuliers pour les aider à identifier les appareils consommant le plus d'énergie dans leurs maisons, ajoutant que les Seychellois important du matériel éconergétique seront exemptés de la TVA.

«Nous disposons de petits compteurs que les consommateurs peuvent raccorder à chaque appareil de la maison pour qu'ils sachent exactement quelle quantité d'énergie a été utilisée par un appareil en particulier au cours d'une période donnée», a déclaré Mme. Alexander.