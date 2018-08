Ile Maurice: Mauritius Telecom - Opacité autour d'un contrat pour la vente de câbles en cuivre

Le député Osman Mahomed souligne, lui, que «MT est issue d'un partenariat avec France Telecom, ce qui donne une dimension internationale à l'affaire. De par l'envergure, j'espère que MT dissipera toute perception sur cette obscurité». De faire ressortir que le Chief Executive Officer devrait faire une mise au point au plus vite, d'autant que le secteur des technologies, de la communication et de l'information passe actuellement par une période difficile.

Cette transaction provoque déjà des réactions politiques. «Clairement, tous les contrats que MT signe, plus particulièrement celui-là, se font dans l'opacité totale. La stratégie du gouvernement à moyen et long termes favorise certaines sociétés proches du pouvoir. Je ne vois pas de démarche logique. Ainsi, la compagnie indienne pourra simplement fondre ce cuivre et l'exporter», soutient le député et avocat Shakeel Mohamed, qui défend des opérateurs ayant déposé une injonction contre l'interdiction d'exporter le cuivre en 2016.

En quoi consiste ce cas ? «En 2017, MT avait lancé un appel d'offres pour la fourniture de 500 tonnes de câbles en cuivre. Depuis 2002-2003, ce taux était de 25 tonnes. L'an dernier, c'est le lowest bidder (NdlR, soit la firme indienne Tradeway International Ltd) qui a décroché le contrat. Ce qui n'est pas logique», confie un opérateur. Raj Rughoonath abonde dans le même sens, ce qui fait qu'il avait alerté l'Independent Commission against Corruption en avril 2018.

Néanmoins, suivant la parution d'un article qualifié de «faux», l'entreprise a tenu à préciser «qu'aucun appel d'offres ni de contrat pour 10 000 tonnes de câbles en cuivre n'a été alloué à aucune partie. Et ce, à aucun moment». D'ajouter que MT se plie aux règlements stricts du «procurement» établis par la structure gouvernementale et les lois.

Or, MT ne serait pas passée par un appel d'offres, indiquent plusieurs opérateurs. Cet accord pèserait un milliard de roupies, voire plus, pensent-ils. Sollicitée, MT a déclaré que cela ne fait pas partie de sa politique de révéler des informations sensibles commercialement, particulièrement celles liées aux procédés internes.

