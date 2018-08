Congo-Kinshasa: Le retour de Bemba vu par les congolais

L'ancien chef de guerre et vice-président congolais est arrivé hier mercredi à Kinshasa, attendu de… Plus »

Jean-Pierre Bemba qui a passé les dix dernières années à la prison de Scheveningen, à La Haye, a estimé, lors de sa première conférence de presse, à Bruxelles, de n'avoir jamais pris les armes de gaieté de cœur. "Il le fallait pour amorcer un retour à la démocratie", selon lui avant d'ajouter : "mais il n'en est plus question et je souhaite conquérir le pouvoir par les urnes.

Le sénateur Tekys Mulayila, coordinateur du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle se réjouit du retour de Jean-Pierre Bemba mais il ajoute : "Il était en prison. Il est maintenant libre. S'il reprend son comportement de la période de rébellion, il subira la rigueur de la loi. Nous ne sommes plus en guerre. Si quelqu'un vient et se permet d'avoir des milices la constitution va s'appliquer à lui. Les tribunaux existent."

