Angola: Projet de protection de l'environnement dans toutes les écoles du pays

Interpellée par l'Angop, en marge d'une visite à une école primaire du quartier "Tchifuchi", dans la périphérie de Luena, chef-lieu de la province de Moxico (est), la ministre a souligné: "les préoccupations en matière de protection de l'environnement s'accentuent dans des établissements scolaires, d'où la nécessité d'inculquer chez les élèves, dès le bas âge, des notions sur l'importance d'une plante, d'un animal et des ressources naturelles, en vue de créer en eux l'amour pour la nature et assurer ainsi la continuité des cadres pour le secteur".

Luena (Angola) — En vue de prévenir des actes contraires à la protection de l'environnement dans toutes les écoles du pays, un plan de travail conjoint est en pleine élaboration, et un mémorandum sur ce sujet pourrait à tout moment être signé par le Ministère de l'Environnement et celui de l'Education.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.