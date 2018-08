Angola: Un incendie détruit une partie des magasins de poisson à Samba

Luanda — Un grand incendie a brûlé mercredi à Luanda, une partie des entrepôts de congélation de poissons de la société Coapescas, sur la plage de Mabunda, dans le district de Samba.

Déclaré vers 9h40 et éteint deux heures plus tard, par les pompiers, les ouvriers et la population, le sinistre, sans dommages humains, a affecté principalement l'entrepôt frigorifique, la salle de contrôle et les autres compartiments.

Propriété privée, l'infrastructure construite il y a plus de quatre ans, a pour fonction de recevoir, de congeler et de commercialiser les produits de la pêche en général, et de les fournir aux vendeuses.

Toujours sans évaluation des dommages et des causes réelles de l'incendie, on présume que l'incendie était du à un court-circuit dans le système électrique.

Le propriétaire des installations et des navires qui capturent et fournissent les produits de la mer, Herménio Lopes Selvagem, visiblement désolé, sur place, a refusé de faire des déclarations à l'ANGOP.