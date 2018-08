Afrique: BAD - Nomination d'un vice-président des Ressources humaines et des services institutionnels

Entre 2008 et 2015, M. Magala a travaillé pour la Banque africaine de développement, où il a occupé différentes fonctions.

La Banque africaine de développement (Bad) a annoncé la nomination de Mateus Magala au poste de vice-président des Ressources humaines et des services institutionnels, avec effet au 1er septembre 2018.

De nationalité mozambicaine, Mateus Magala est actuellement PDG de la compagnie d'électricité du Mozambique Edm. Titulaire d'un master en économie et économétrie (2000), d'un master en économie et gestion des transports (1998) et d'un master en administration des affaires de l'Université de Sydney (Australie), il détient également un master en génie mécanique délivré par l'Académie de Brno (République tchèque) en 1990 et un doctorat en économie obtenu à l'Université Victoria (Australie) en 2004.

Entre 2008 et 2015, M. Magala a travaillé pour la Banque africaine de développement, où il a occupé différentes fonctions, notamment celles d'économiste principal et de stratège chargé de la planification, de conseiller en stratégie et de représentant résident de la Banque au Zimbabwe, avant d'être rappelé par son pays, le Mozambique, pour aider à relancer la compagnie nationale d'électricité Edm. Au sein de la Banque, M. Magala a contribué à l'élaboration de la Stratégie décennale.

Avant de rejoindre la Banque, Mateus Magala a été chercheur à l'Université de Sydney, (Australie), de 2001 à 2003 ; chercheur principal et maître de conférences à l'Université de Melbourne (Australie), de 2003 à 2005 ; directeur associé chargé des conceptions stratégiques et du développement en Australie, de 2006 à 2007 ; chef d'équipe pour les services consultatifs stratégiques chez Parsons Brinckerhoff, en Australie ; et conseiller économique et stratégique pour Rio Pinto, de 2008 à 2009. À la compagnie d'électricité du Mozambique où il dirige plusieurs milliers de personnes, il a engagé des réformes pour mettre en place des systèmes fondés sur la performance, réduire la bureaucratie, attirer les meilleurs talents à l'échelle mondiale et pour établir des contrats axés sur la performance.

Le groupe a aussi nommé au poste de vice-présidente chargée des finances la sud africaine Bajabulile « Swazi » Tshabalala. Qui était avant sa nouvelle nomination directrice exécutive à Barbican Advisory Group, en Afrique du Sud, où elle est responsable des services de conseil en finance, ingénierie et transaction financière. Avec 26 années d'expérience dans le domaine des finances, elle est titulaire d'une licence en sciences économiques obtenue à Lawrence University, aux États-Unis, en 1989, et d'un master en administration des affaires délivré par Wake Forest University, aux États-Unis, en 1992.

Une autre nomination est annoncée. Il s'agit de l'Indien Kapil Kapoor qui a été nommé au poste de Directeur général, Bureau régional de développement et de prestation de services pour l'Afrique australe