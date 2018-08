Togo: Le pays vers une sortie de crise politique

"Nous ne le percevons pas comme une victoire du parti Unir, mais ce qui nous rassure, c'est que tout ce qui a été proposé s'intègre parfaitement dans le cadre légal et constitutionnel de notre pays; et ce sera un soulagement pour nous que tous les togolais se mettent ensemble pour mettre en œuvre cette feuille de route pour que nous puissions sortir de la crise", a confié à la DW, Tségan Yawa Djigbodé, députée du parti Unir.

Selon lui, "Tout dépend de la bonne volonté du gouvernement togolais. On a une date fixée pour les législatives, c'est en décembre; c'est dans quelques mois, mais d'ici à cette période il faut qu'on puisse voir un vrai fichier électoral qui soit mis en place, il faut qu'on puisse voir l'exécution véritable du processus pour les réformes. Et si cela n'est pas mis en jeu", prévient-il "c'est la Cedeao qui perd sa crédibilité, et c'est tout le peuple togolais qui perd confiance en l'institution.", conclut David Dosseh.

