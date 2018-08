Burkina Faso: Moving Basket-ball Camp 2018 - Plus de 80 jeunes initiés à la pratique du basketball à Ouahigouya

Patronné par le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, ce camp a permis d'une part, d'initier les plus jeunes à la discipline et d'autre part, de perfectionner les techniques du jeu chez les habitués. Encadrés par une dizaine d'entraîneurs, les jeunes campeurs ont travaillé essentiellement les techniques de la passe, du dribble, du tir et de la défense.

A la cérémonie de clôture, des exercices qui ont agrémentés la cérémonie, on note le concours le circuit technique, le tir, les dribbles en chorégraphie et des matches d'exhibitions. A ce niveau, les campeurs ont laissé apprécier leurs talents.

Selon Ledia Ouédraogo, représentant le promoteur Sylvain Zingué, cette délocalisation du camp à Ouahigouya et ceux, depuis deux ans, répond au besoin de rapprocher le basketball des plus jeunes à l'intérieur du pays et leur inculquer une meilleure base technique sur les fondamentaux de la discipline. Pour le Directeur régional des sports et des Loisirs, Bouma Benao, représentant le patron de la cérémonie, sa joie est aussi grande car, le choix porté sur la région du Nord les honore et les invite à œuvrer au renforcement de la pratique de cette discipline. Il a au nom du ministre des Sports et des Loisirs, prononcé le mot de clôture tout en invitant le promoteur à poursuivre cette activité qui entre en droite ligne de la politique de la relève sportive du département.

A la fin, les meilleurs campeurs ont été récompensés devant quelques parents sortis pour accompagner leurs encadrées progéniture. Cette année, le camp a accueilli quatre athlètes et un encadreur de Special Olympics Burkina qui se prépare en basketball pour les Jeux mondiaux d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Tout est bien qui finit bien et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine dans une autre région du Burkina Faso.