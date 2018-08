Burkina Faso: Média - Queen Mafa lance sa WebTV

Le groupe Queen Mafa se caractérise par sa thématique, qui consiste à mettre un point d'honneur sur la valorisation de la femme africaine. C'est en cela qu'au titre de ses missions, il entend rendre l'information disponible à l'endroit de la gente féminine.

Mais aussi, il ne manque de dénoncer toutes formes de discriminations, haine, violence et racisme dont sont victimes les femmes. Toutefois, la ligne éditoriale de ce groupe vise à promouvoir l'excellence et la libération féminine sur le plan nation et international.

Pour mener à bien ses missions, l'équipe de Queen Mafa, disposait jusque-là de deux supports, à savoir son site d'information Queenmafa.net et Queen Mafa magazine. A ces deux canaux, un troisième vient de voir le jour. Il s'agit de Queen Mafa TV.

« Queen Mafa TV est le dernier né des supports médiatiques du groupe. C'est un service de télévision uniquement sur internet », a précisé la fondatrice du groupe Fatouma Ouattara / Siri. Quant aux programmes de ladite web TV, ils sont disponibles en streaming, podcast ou encore en vidéo à la demande.

« Notre entreprise qui se veut avant-gardiste espère, à travers le lancement de sa web TV être plus proche de son lectorat en particulier les femmes, en proposant des services qui répondent aux tendances du moment ». Ces propos de Mme Siri, justifient les raisons pour lesquelles le groupe s'est doté de cet outil.

Aussi, elle ajoute qu'à travers Queen Mafa web TV, ce sont plusieurs objectifs qui sont poursuivis. « Promouvoir l'information féminine avec des vidéos, rendre l'information plus fiable et facile à l'écoute, toucher beaucoup plus d'internautes à travers l'utilisation des langues nationales ». A-t-elle précisé.

Disponible à l'adresse https://queenmafa.tv, on dénombre sur le programme, 4 rubriques majeures. Il s'agit d'Actu-news, santé, interview express et entreprendre. Également, il est permis aux uns et aux autres de télécharger l'application pour smartphone via playstore afin de pouvoir suivre les programmes partout et en tout temps.