Congo-Kinshasa: Bemba - Katumbi - Les agendas cachés !

L'ancien chef de guerre et vice-président congolais est arrivé hier mercredi à Kinshasa, attendu de… Plus »

Bien derrière toutes ces conditionnalités qui, en réalité, ne manqueront pas de peser dans la balance de leurs agendas respectifs, il y a lieu d'épingler la dimension du pays, l'étroitesse du temps restant et l'épineuse question de la sécurité et de la crédibilité du processus électoral, lui-même.

A tout cela, il faudrait, par exemple, y ajouter les affaires de la machine à voter, du fichier électoral et de la CENI non redynamisée, auxquelles ils devront faire face. Mais, ce n'est pas tout. Puisqu'après tout, il y aussi la bataille de la caution non remboursable, du seuil de représentativité et de l'absence de décrispation, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre.

Donc, Bemba et Katumbi sont aujourd'hui au centre de toutes les analyses aussi bien au laboratoire qu'au bloc opératoire. Cela fait deux hommes, deux agendas aux réalités différentes. Mais, au fond, ils visent la même chose pendant que leur sort est scellé d'avance. De la négociation sur le retour à l'irrecevabilité de leurs candidatures, le chemin à parcourir est encore pénible et long.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.