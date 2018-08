L'ancien président de la Transition malgache, entre 2009 et 2014, est officiellement candidat à… Plus »

A la fin de la cérémonie, son fils ainé, Arena Rajoelina a tenu un discours pour exprimer le soutien de la famille à leur père, mais aussi pour saluer son courage et son dévouement pour Madagascar et pour le peuple malgache.

Logo. Hier, l'ex-homme fort du pays a révélé le logo caractéristique de son bulletin de vote. Un logo où l'on trouve la lettre « A » qui symbolise son nom et un triangle représentatif de la solidarité et la force. « Ce logo symbolise le commencement, mais aussi la maturité », a-t-il soutenu.

Andry Rajoelina a également été élu « Homme de l'année » par Midi Madagasikara. Il n'a pas manqué non plus de remercier la population tananarivienne de l'avoir élu lors des communales de 2007.

Un avertissement à peine voilé lancé à l'encontre des autres prétendants à la course à la Magistrature suprême. Il a aussi rappelé son parcours depuis son enfance, ses passions de jeunesse, les difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il a créé sa première entreprise à l'âge de 19 ans, ainsi que ses exploits dans sa carrière politique et entrepreneuriale comme le trophée du Meilleur Jeune entrepreneur offert par la banque BNI en 2003 et le trophée du Meilleur Jeune entrepreneur de l'Echo Austral en 2001.

Et lui d'ajouter au passage : « Moi, quand je participe à une épreuve, c'est pour gagner. Je suis un gagnant et jamais, je ne songe à la défaite ».

Une manière d'exprimer sa détermination. Après avoir présenté les membres de l'équipe nationale de pétanque qui ont gagné le championnat du monde en 2010 et les joueurs du Maki de Madagascar, champions d'Afrique en 2012, l'ancien Chef d'Etat de rappeler : « Moi aussi, je suis un karatéka et je suis un champion ».

« Historique ». C'est ainsi que l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina qualifie l'évènement d'hier. Comme prévu, l'ancien homme fort du pays a rencontré la population tananarivienne lors d'un meeting qui s'est déroulé au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina. Une grande première à Tana depuis son « come back » sur la scène politique. « Ce n'est pas anodin si j'ai choisi ce lieu pour cette rencontre.

