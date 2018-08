Madagascar: Campagne électorale - Rentrée réussie d'Andry Rajoelina

Photo: Midi Madagasikara

Andry Rajoelina - Déclaration de candidature

Ses mandataires ont été les premiers à déposer son dossier de candidature. Dans le même temps, il s'apprêtait à faire son premier grand meeting tananarivien au Palais des Sports.

Andry Rajoelina est tout de suite entré de plain- pied dans cette course à l'élection présidentielle et il a pris de vitesse tous ses adversaires qui vont se déclarer au fur et à mesure. Il a décidé de lancer tout de suite sa machine électorale pour convaincre les sceptiques qui doutent encore de lui.

Une campagne électorale s'apparente à une course de fond. Il faut avoir une stratégie efficace pour convaincre la population. L'ancien président de la transition a préparé ce retour sur le devant de la scène depuis longtemps. Il a pris le pouls de l'opinion lors de sa longue tournée en provinces. Il a préparé ses partisans à la bataille électorale qui allait suivre .

Ces foules que l'on a montrées à la télévision ont été, dans leur majorité, plus mues par la curiosité qu'une réelle conviction. Mais ce n'est que maintenant que commence le vrai travail de persuasion. L'apparence et le show comptent beaucoup et l'équipe d'Andry Rajoelina est orfèvre en la matière. Mais on va maintenant entrer dans le vif du sujet.

Le candidat va devoir développer son projet IEM pour convaincre le plus grand nombre de citoyens. Hier, ce fut une entrée en matière réussie. Mais on attend la suite avec un certain intérêt. Les critiques et les remarques ironiques ne vont pas manquer en provenance de ses adversaires et notamment du HVM.

Sa campagne électorale sera celle d'une longue explication. Bien qu'il ne veuille parler que de l'avenir, il ne pourra pas esquiver les questions sur ces cinq années de transition et sur son arrivée mouvementée au pouvoir en 2009. La campagne électorale ne fait que commencer et le candidat Andry Rajoelina est prêt à surmonter toutes les embûches qui se dressent sur son chemin. Il se dit déterminé à développer le pays.