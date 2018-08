Burkina Faso: Lions club international - Les PR et les PZ du district 403A3 officiellement installés

C'est une tradition au sein du Lions club international de renouveler annuellement les organes dirigeants. Ce rituel de passation de charge entre anciens et nouveau président a été respecté ce 28 juillet 2018. Après un mandat d'une année (1er juillet 2017-30 juin 2018), les présidents de trois régions et de 6 zones ont passé le témoin à une nouvelle équipe. Les entrants auront donc pour mission de conduire à bon port leurs régions et zones respectives durant le mandat 2018-2019 qui a démarré depuis le 1er juillet 2018.

Ces nouveaux présidents auront pour principales missions d'accompagner le gouverneur du district et son équipe, d'encadrer les présidents des clubs, d'organiser les activités phares et la dynamisation de leur instance respective en veillant au respect des cotisations et à l'organisation des diners statutaires.

Toussaint Ouédraogo est le nouveau président de la zone 142 et il entend mener à bien sa nouvelle mission en aidant le gouverneur à réussir son mandat : « Nous n'avons pas de mandat en tant que président de zone mais nous devons accompagner le gouverneur dans ses plans et ses objectifs. Le gouverneur a axé son mandat sous trois thèmes : la jeunesse, la santé et l'éducation. Donc nous devons l'accompagner à l'accomplissement de son programme ».

Quant aux trois présidents de régions qui ont été installés, leur rôle se résume à accompagner les présidents des zones dans l'encadrement efficient des clubs. « Etant dans le feu de l'action, les présidents des zones n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir apprécier certaines réalités. Nous sommes chargés donc de les accompagner, de les encadrer et de les donner parfois certaines directives quand cela ne va pas dans la direction souhaitée » a laissé entendre Honoré Toé, président de la Région 14.

Pour cette année 2018-2019, le gouverneur du district 403A3, Rimon Hajjar a comme action prioritaire : la santé (la vue et la lutte contre le diabète), l'éducation, la jeunesse, l'accroissement des effectifs, etc. Après les avoir installés officiellement, il a demandé à ces derniers un fort engagement afin que ledit mandat soit un succès.

En dehors de ces activités sociales et de la dynamisation des structures, l'un des défis du district naissant 403 A3 Burkina Faso est l'accroissement des effectifs de 27%. Pour lui, il est important d'accueillir toutes les personnes qui apprécient les différentes œuvres qu'accomplissent régulièrement le Lions club international.

« Autant, on est nombreux, autant nous pouvons mener des activités de service pour tous les plus démunis de notre pays. Voilà pourquoi il est important pour nous de médiatiser tous ce que nous faisons » a dit M. Hajjar.

Le nouveau district pays 403 A3 Burkina Faso est opérationnel depuis le 1er juillet 2018. Il compte 4 régions, 8 zones et 47 clubs. Outre les 3 régions et 6 zones qui ont été concernées par cette cérémonie de passation, le district compte une 4e région avec deux zones (131 et 132) constitués des membres de Bobo Dioulasso, Banfora et Dédougou et Gaoua. Le Lions Clubs est un club de service international de bénévoles. C'est l'une des grandes organisations de clubs philanthropiques du monde avec plus d'un million de membres.