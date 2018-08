Madagascar: Préservation des forêts Mikea - Promotion de la filière apicole

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

Une visite d'échange fort instructive, comme l'a spécifiée le leader paysan Manandraibe Dieudonné dit « Dadafara » qui a retenu entre autres, que le miel de jujube et le miel de baobab sont très prisés sur le marché extérieur. Des matières premières en abondance dans cette partie de l'Atsimo-Andrefana et permettant ainsi de valoriser les ressources naturelles de ces forêts Mikea et de les préserver.

La vie de coopérative présentée par la coopérative « KTTF », une coopérative performante chargée de la production et de l'exportation du miel illustre bel et bien que les paysans sont capables d'aller loin.

Deux associations paysannes en l'occurrence l'association « Tahindraha » et l'association « Tseatseak » qui sont des communautés utilisatrices des forêts limitrophes du parc national Mikea ont donc effectué ce déplacement pour la promotion de l'apiculture. Comme l'a souligné, Raobelison Fidy Denis, coordinateur du projet ADAP de l'ONG Saha, l'objectif de ce voyage vise à la préservation des forêts par la promotion des activités génératrices de revenus Raobelison Fidy Denis de poursuivre que ces associations paysannes sont à leur 3e visite d'échange, après celle effectuée à Miandrivazo pour la promotion de la filière igname et celle d'Amoron'i Mania pour la soie sauvage.

Ong Saha Ainsi, c'est dans le cadre du projet de développement durable et communautaire des forêts limitrophes du parc national Mikea, dans la commune rurale de Basibasy, district de Morombe dans la région Atsimo-Andrefana que deux associations paysannes se sont rendues la fin du mois de juillet dernier à Manakara pour une visite d'échange dans la promotion de l'apiculture. Ce projet de développement est à mettre à l'actif de l'ADAP (Association pour le Développement des Aires Protégées) financé par la fédération genevoise de coopération et mis en œuvre par l'ONG SAHA.

