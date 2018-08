Madagascar: Fanja Andriamanantena - Un anniversaire tout en musique... au « Trass » Tsiadana !

Fanja Andriamananatena va célébrer son anniversaire avec ses proches et ses inconditionnels au « Trass » Tsiadana, ce soir !

Le 2 août, un jour spécial pour la doyenne des auteures compositrices interprètes en exercice. Cétait effectivement un 2 août que Fanja Andriamanantena a vu le jour. A l'occasion de son anniversaire, elle va investir le « Trass » Tsiadana et invite ses fans des premières heures à partager le moment avec elle.

L'exception confirme la règle dit-on ! Préférant les anniversaires en petit comité aux grandes célébrations en fanfare, Fanja Andriamanantena, a décidé de céder aux caprices de ses proches ce 2 août. « Ils m'ont dit il faut qu'on fasse une fête ! Je me suis dit pourquoi pas, pour une fois ! Et puis, ce serait pour moi une occasion de chanter en public, de me familiariser avec la scène et me préparer pour les grandes manifestations autour de 'Mozika tsotra izao' qui auront lieu prochainement ». Car oui, Fanja Andriamanantena va être sur le devant de la scène, celle du « Trass » Tsiadana. « Je vais me faire plaisir et entonner tous ces titres qui ont marqué ma carrière avec en bonus, de nouvelles compositions. On va s'amuser à revisiter tous ces titres que les gens apprécient et que moi j'affectionne de manière plus actuelle. Je serai accompagnée de ces jeunes talents pour qui j'ai beaucoup d'estime ». Il s'agit notamment de Njaka Rakotonirainy au clavier, Hents à la basse, Josia Rakotondravohitra à la batterie et Tsanta Randriamihajarisoa à la trompette. « Ce soir, je serai donc au « Trass » Tsiadana. Ceux qui aiment ma musique et aimeraient être du moment sont cordialement les bienvenus. Ma famille et mes amis seront bien évidemment là pour que le moment soit vraiment inoubliable ». Et on le lui souhaite !