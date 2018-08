Madagascar: Salon des PME & Startups - Promouvoir les jeunes entrepreneurs

Le Club des Entrepreneurs-Etudiants du Rendez-vous des Entrepreneurs (CEERE) organise un salon des PME & startups, du 03 au 04 août 2018 à l'hôtel Carlton. « L'objectif consiste à promouvoir les jeunes entrepreneurs tout en donnant plus de visibilité à leurs nouveaux produits ou services », a expliqué Gilto, le Président du CEERE, lors d'une conférence de presse hier à Antsakaviro. A cet effet, une cinquantaine de stands de PME & startups seront érigés dans le cadre de cet événement. Et différents produits agro-alimentaires et des produits technologiques, ainsi que des services publicitaires et des services coaching y seront exposés.

Réseautage professionnel. En outre, « nous tenons des conférences-débats sur différentes thématiques durant le salon. Il s'agit, entre autres, du thème sur la politique économique pour la croissance des PME, organisé en partenariat avec la Fondation Ebert Stiftung, du thème sur le financement des PME avec la BNI Madagascar, ainsi que des thèmes sur les Ressources Humaines, le réseautage et la formation. Le groupe Action (Mvola-Telma), qui est le sponsor officiel de cet événement, le FIVMPAMA, l'EFOI et le Syndicat Patronal Malagasy, font également partie des intervenants à ces conférences-débats », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, la journée du samedi sera consacrée à l'organisation d'un réseautage professionnel. « Des porteurs de projets, des entrepreneurs et même des particuliers peuvent y assister pour des demandes de conseils et d'orientation », a-t-il conclu.