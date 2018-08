Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Dernier déplacement à Windhoek

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

Sans doute qu'il franchira de nouveau le Canal de Mozambique dans une semaine. Parmi les 9 communications verbales effectuées hier à Iavoloha, figure celle relative au 38e sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC qui se tiendra du 09 au 18 août prochains à Windhoek. Ce sera probablement le dernier déplacement en Afrique voire à l'étranger du président Hery Rajaonarimampianina qui devra démissionner 20 jours après son retour de la capitale namibienne. En effet, il est de plus en plus certain que l'actuel locataire d'Iavoloha briguera un second bail de 5 ans. La démission de Rivo Rakotovao de la présidence du HVM est un indice qui va dans le sens de la candidature de l'homme fort des « Cravates bleues ».

