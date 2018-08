Madagascar: Rugby / Coupe du Président - Un alléchant FTM - COSFA en tête d'affiche !

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

A la veille de cette période électorale, le M.R tient à informer que cette entité fédérale ne soutient aucun candidat. Pour ceux qui disent que le rugby roule pour un certain candidat ou un parti politique, ce sont des menteurs et arnaqueurs » conclut Marcel Rakotomalala. De retour des Jeux africains de la Jeunesse à Alger, les Makis dames ont été reçus par le M.R. Classées deuxièmes du tournoi, les Malgaches ont raté le ticket pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos-Aires, au mois d'octobre.

Face à cette situation, le M.R a déjà envoyé une lettre à la Préfecture de Police, à la Commune Urbaine d'Antananarivo et au niveau du tribunal expliquant que ces rencontres n'ont obtenu aucune autorisation. En attendant, le président du « Malagasy Rugby », Marcel Rakotomalala va rencontrer le maire d'Antananarivo, Lalao Ravalomanana pour exposer la situation qui prévaut actuellement au sein du rugby tananarivien. « Nous faisons appel aux autorités compétentes surtout au ministère de la Jeunesse et des Sports de voir de très près cette situation.

C'est l'avant- dernière ligne droite de l'édition 2018 de la Coupe du président. Les quatre formations qualifiées pour le dernier carré sont toutes prêtes à affuter leurs armes. Après plusieurs semaines de compétition disputée au Stade Makis à Andohatapenaka, les demi-finales seront jouées au Stade de Mahamasina. La première affiche opposera l'équipe de la Savonnerie Tropicale de Madagascar (STM) à celle de FTBA. La seconde demi-finale verra la confrontation entre le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre et les militaires du COSFA. Une affiche qui s'annonce serrée entre ces deux formations qui veulent prendre de l'avance cette saison. « On réitère que les matchs se disputeront au Stade de Mahamasina. On s'est étonné de voir les affiches des autres organisations qui coïncident avec cette même date » a expliqué le président du « Malagasy Rugby », Marcel Rakotomalala, au cours d'une conférence de presse, hier, à son bureau à Ankorondrano.

