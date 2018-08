Madagascar: Sixième art - Le centre « ITI Madagascar » mis en place

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

En 2015 la Troupe Jeannette a commémoré son 85è année et le centenaire de Charles Ravaloson (1915-2015) acteur, metteur en scène, directeur de la troupe. Ce dernier est le premier malgache qui a suivi des cours d'art dramatique à l'Ecole d'Art Dramatique Charles Dullin et au Théâtre de France. Jusqu'ici, la troupe Jeannette est la seule compagnie de théâtre malgache sorti des « DVD Théâtre » incluant « Ny Voromailala » en 2015, « Tsara Ho Azy »en 2017 ainsi qu'un CD de chansons théâtrales.

Depuis dimanche, la troupe Jeannette ne cesse de se produire afin de redonner goût au théâtre malgache. Après « Lakilé roa » le prochain rendez-vous sera dimanche pour « Tsy hamoizako azy » de Jasmina Ratsimiseta. Créée en 1929, la Troupe Jeannette en est à sa 3e génération. Elle a joué une trentaine de pièces classiques malgaches et une dizaine de pièces contemporaines. C'est la troupe qui a joué le premier Opéra malgache en 1936, écrit par Jean- Joseph Rabearivelo et composé par Andrianary Ratianarivo. Elle a présenté aussi pour la première fois dans l'histoire du théâtre malgache des « Cabarets Théâtraux ». Elle continue de faire des tournées dans toutes les régions de l'île.

Pour marquer les 70 bougies de l'Institut international du théâtre au sein de l'Unesco, la mise en place du Centre « ITI Madagascar » a été officialisée. Pour la Grande Ile, l'association rassemble deux disciplines, la danse et le théâtre depuis la semaine dernière. Le bureau exécutif est présidé par le metteur en scène Mbato Ravaloson, avec Joro Rivomendrika et Haja Ravaloson à la vice-présidence. Les membres exécutifs impliquent des membres de l' « Association des Artistes du Théâtre Malagasy » (AAMT) et le chorégraphe Rijamanitra Randrianarisoa. Le but est de mettre plus en avant la danse, notamment celles qui représentent les diverses couleurs de la Grande Ile, de même pour le théâtre.

