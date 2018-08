Madagascar: FIER Mada - Nouveautés et innovations, au rendez-vous comme prévu

La Vitrine de l'économie rurale a été lancée officiellement hier. Plus de 400 participants exposent leurs produits durant cinq jours, pour les 60.000 visiteurs attendus au Stade Makis Andohatapenaka.

Grande affluence au premier jour de la 20e Foire Internationale de l'Economie Rurale de Madagascar (FIER Mada 2018). Dès le début de l'ouverture officielle de l'événement, les visiteurs ont montré leur intérêt pour les produits ruraux authentiques. En effet, les producteurs, issus des quatre coins de la Grande Ile, sont venus en masse pour exposer leurs productions. Fruits, légumes, miel, huiles essentielles, fleurs, arbres fruitiers, animaux d'élevage, machines agricoles et toute une multitude d'autres produits ont été présentés à la foire. « Chaque année, depuis 20 ans, nous avons remarqué une évolution des produits exposés à la FIER Mada. Cette grande vitrine témoigne de l'évolution de l'économie rurale du pays », a soutenu le SG du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Tovondriaka Rakotobe, lors de l'ouverture officielle de la FIER Mada , qui se tiendra jusqu'au 5 août.

Qualité. Outre les coopératives des producteurs ruraux, les établissements financiers et les partenaires de développement sont également de plus en plus présents à la manifestation économique, tout comme les spécialistes des produits haut de gamme dédiés à l'exportation. On peut citer, entre autres, la JICA, la GIZ, Laka Sarl, Guanomad, Bongou, etc. Selon le président de la FIER Mada, Jacques Ramanantsoa, cette affluence des différents acteurs est motivée par l'importance de l'économie rurale pour le développement de Madagascar. « Le secteur privé et les partenaires montrent déjà leur volonté de développer l'économie rurale. L'Etat devrait en faire autant. Il faudrait mettre en place une banque de développement accessible dans chaque District. Le pouvoir d'achat doit également être renforcé pour que les producteurs ruraux puissent intensifier leurs productions de qualité », ont affirmé les organisateurs de l'événement. Le SG du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a profité de ce plaidoyer pour annoncer qu'un mécanisme innovant est déjà en cours de mise en place, pour faciliter l'accès aux financements dans le monde rural.