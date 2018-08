Madagascar: Kickboxing / Championnats de Madagascar - Trois jours de combats intenses à Toliara

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

La séance de pesée se déroulera ce jour, au Gymnase de Toliara. Les éliminatoires se disputeront demain et samedi et les finales seront prévues pour dimanche. Ces sommets nationaux serviront de détection aux techniciens fédéraux pour les Championnats du monde juniors du 15 au 23 septembre en Italie.

Pour ces premiers sommets nationaux de l'ère Mamy Be Rasolotafika, plus de 200 combattants issus de huit ligues régionales vont se livrer bataille. Il s'agit des ligues d'Atsimo-Andrefana, Vatovavy-Fitovignany, Atsimo-Atsinanana, Matsiatra-Ambony, Vakinankaratra, Menabe, Alaotra-Mangoro et Analamanga qui ont confirmé leur participation. « Toutes les délégations se sont donné rendez-vous à Fianarantsoa, hier. Elles ont quitté ensemble la capitale de la Haute-Matsiatra pour rallier Toliara » a indiqué Anigaël Maronirina, directeur technique national (DTN) au sein de la fédération malgache de kickboxing et disciplines associées (FMKB-DA).

Reportés d'une semaine, les championnats de Madagascar cadets et juniors se disputeront les 3, 4 et 5 août au Gymnase de Toliara.

