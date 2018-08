Madagascar: Réformes foncières - Plan d'action de la CSP en préparation

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

Pour sa part, Mino Ramaroson, coordinateur régional d' « Huairou Commission » a souligné que la gestion foncière doit être mise en œuvre de manière inclusive et considérer l'approche genre, la transparence, le droit coutumier et le monitoring ou suivi de la politique publique.

L'élaboration d'un plan d'action pour le suivi de la mise en œuvre des politiques foncières et des différentes réformes était au centre des discussions. « De nombreux pays oeuvrent actuellement pour la réalisation des défis du droit foncier déclaré par l'Union africaine. Plusieurs politiques et réformes sont menées dans ce cadre et cette plateforme CSP créée en 2013 veut s'assurer que la société civile a son mot à dire dans le processus », a affirmé Amadou Kanoute, directeur exécutif de Cicodev Africa, membre de la plateforme avec « Action Aid », Oxfam, « Huairou Commission »+ et « International Land Coalition ».

