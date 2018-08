Madagascar: Ravalomanana à Manakara - Rassemblement spontané à son accueil hier

Le Palais des Sports et de la Culture était trop étroit pour contenir les partisans du MAPAR à… Plus »

En voiture . Le président national du TIM n'a pas l'habitude de prévenir lorsqu'il passe dans une localité. C'était le cas hier à Manakara où il a transité avant de se rendre à Ankaramalaza. Marc Ravalomanana n'a prévu aucun meeting avec la population du chef-lieu de la région Vatovavy-Fitovinany, mais elle était massivement venue pour l'accueillir lorsqu'elle a été informée de son passage. Par ailleurs, force est de constater que l'ancien président se déplace toujours en voiture. Ce qui lui permet de s'arrêter en cours de route pour saluer les riverains. Et si Marc Ravalomanana organise un meeting dans une localité, il ne fait pas appel à des artistes pour drainer la foule. C'était le cas récemment à Ambatondrazaka où le chef de région d'Alaotra Mangoro a été obligé de l'interdire d'entrer dans le stade où se déroulait la foire « Tangorona ». La foule qui était avec lui a été également victime de cette interdiction injustifiée. Visiblement, le candidat naturel du TIM à l'élection présidentielle du 07 novembre ne veut perdre aucune partie de l'île. En tout cas, rien n'est joué jusqu'ici. Le nombre pléthorique des candidats réduit considérablement la chance d'un éventuel « 1er Tour dia Vita ». Les jeux d'alliance s'imposent donc au second tour.

Le délai de 20 jours imparti au dépôt de dossiers de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 07 novembre a couru depuis hier. Seul un candidat s'est inscrit auprès de la HCC durant la première journée d'hier. Il s'agit de l'ancien président de la Transition Andry Nirina Rajoelina. Certains des pressentis candidats ont choisi hier de faire des déplacements dans les provinces, pour ne citer que la présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar Fanirisoa Ernaivo (Fianarantsoa) et l'actuel président de la République Hery Rajaonarimampianina (Manakara). Quant à Marc Ravalomanana, il s'est aussi rendu à Manakara avant de rejoindre Ankaramalaza où il ira à la rencontre de la grande famille de l'église luthérienne ce jour. Le président national du TIM a été triomphalement accueilli hier par la population du chef-lieu de la région Vatovavy-Fitovinany. Et ce bien qu'il n'y soit que de passage. A Ankaramalaza, le président du comité de célébration du 50e anniversaire de l'église FJKM est invité à la consécration de nombreux « Mpiandry » (Bergers) de la FLM et à la clôture de la 77e assemblée annuelle du « Toby » fondé à l'époque par « Nenilava ».

Le candidat naturel du TIM et du KMMR évite de confondre vitesse et précipitation dans sa démarche politico-électorale.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.