Cote d'Ivoire: Collecte des impôts - Duncan invite à l'imagination de nouveaux mécanismes pour élargir l'assiette fiscale

Plusieurs autres personnalités ont participé à la cérémonie notamment Jeannot Kouadio Ahoussou, président du Sénat et Pascal Abinan Kouakou, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.

Le Dg des Impôts a profité de l'occasion pour inviter ses collaborateurs à continuer dans la dynamique impulsée et qui a permis de surmonter d'énormes difficultés. Il a aussi réitéré la volonté de son institution à jouer pleinement sa partition dans le développement de la Côte d'Ivoire et contribuer fortement à sa marche vers l'émergence économique. L'appel était surtout pour « les 12 lauréats issus des 163 agents sélectionnés par le jury ».

Sur ce point, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, en charge du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a souligné que « beaucoup a été fait et il faut davantage renforcer la digitalisation ». Il a salué les moyens de télédéclaration et de télépaiement mis en place depuis 2016. Mais également la possibilité pour le contribuable de présenter ses états financiers à distance. Tout cet arsenal sera renforcé par une application Internet qui permettra de digitaliser les opérations cadastrales selon le directeur général des impôts, Ouattara Sie Abou.

Le vice-Président a, en outre, exprimé sa joie d'avoir été choisi comme parrain d'une cérémonie qui célèbre l'excellence, « une valeur chère au Président de la République, Alassane Ouattara ». Et d'inviter les 12 lauréats à demeurer des exemples pour leurs collègues parce que « le plus important, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais plutôt d'y demeurer », selon lui.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.