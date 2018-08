Cote d'Ivoire: Soubré / Vacances scolaires - Un tournoi de foot pour occuper sainement les plus jeunes

Du 04 aout au 01 septembre 2018 prochain, se tiendra à Soubré, capitale de la Nawa, la première édition de la Copa Talento.

Ce tournoi de football de proximité d'adolescents âgés de 15 ans au plus, va regrouper seize équipes de la région de la Nawa et se jouera tout le mois d'aout, au complexe sportif de Soubré sous la forme d'un championnat.

Selon le promoteur, ce tournoi, a pour objectif de promouvoir l'éducation et la formation des jeunes à travers l'école ainsi que, de préserver l'entente et la solidarité par la rencontre des peuples et des cultures à travers une collaboration mutuellement avantageuse et un partenariat efficace et dynamique.

« Nous voulons occuper sainement les jeunes de Soubré, les détourner d'activités préjudiciables, promouvoir l'entente et la solidarité par la rencontre des peuples et des cultures à travers une collaboration mutuellement avantageuse et un partenariat efficace et dynamique et, offrir aux populations des espaces de divertissement et de recréation », explique M. Gnangouan Nicodème, promoteur et par ailleurs responsable de LondonEvent, structure organisatrice de ce événement.

« A travers les enfants, nous voulons rapprocher les adultes des différentes communautés » a-t-il ajouté. Pour respecter l'esprit de la compétition, M. Gnangouan a lancé un appel aux joueurs « j'invite les participants à faire montre d'esprit fair-play, de discipline et de courtoisie dans les engagements ».

Notons que le coup d'envoi de ce tournoi aura lieu le 4 aout prochain par un match de gala qui verra la présence effective des autorités administratives, coutumières et politiques.